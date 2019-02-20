Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ведется успешная работа над созданием ракеты "Циркон", способной поражать наземные и морские цели.

"Сегодня считаю возможным также проинформировать вас еще об одной перспективной новинке. Помните, в прошлый раз я говорил, что есть еще, что сказать, но пока рановато. Потихонечку будем рассказывать, что у нас там в загашнике", - сказал Путин в среду, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ.

"Так вот: еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена. А именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около девяти махов, а дальность - более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели", - заявил президент РФ.

Путин отметил, что применение ракеты "Циркон" предусмотрено "с морских носителей - серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр".

"Все это будет для нас не затратным", - отметил глава государства.

Путин заявил: "Для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой "Вооружение", Военно-морскому флоту России будут переведены семь новых многоцелевых подводных лодок, и в ближайшее время будут заложены пять надводных кораблей дальней морской зоны и еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года".

"Сармат" по графику

Президент отметил, что испытания нового российского оружия, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" идут по графику.

"Работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых говорил в послании прошлого года, продолжается - ритмично, без сбоев, по плану", - сказал Путин.

"Проводится и цикл испытаний тяжелой, беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты "Сармат", - отметил он.

"Авангард" пошел в серию

"Началось серийное производство комплекса "Авангард". В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал Путин.

Путин сравнил по значимости создание стратегического гиперзвукового крылатого блока системы "Авангард" с запуском первого искусственного спутника Земли с точки зрения повышения обороноспособности страны.

"Зная все детали этой масштабной работы, у меня есть основание сказать, что создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы "Авангард" соразмерно по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли", - сказал Путин в среду в послании Федеральному Собранию.

По его словам, это важно "и с точки зрения повышения обороноспособности, прежде всего, конечно, с этой точки зрения, и безопасности страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов".

Путин заявил: "В свое время атомный оборонный проект дал стране атомную энергетику. Создание ракетного щита, которое началось, в том числе, и с запуска первого искусственного спутника Земли, позволило начать мирное освоение космоса. Сегодня те кадры, знания, компетенции, материалы, которые мы получили при разработке уже нового поколения, нужно столь же результативно использовать в гражданских сферах".

Беспилотный "Посейдон"

Первая атомная подводная лодка - носитель беспилотной системы "Посейдон" будет спущена на воду весной этого года, сообщил президент.

"Хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, теперь можно сказать. Весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка - носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану", - сказал Путин.

Лазеры "Пересвет"

Боевые лазерные установки "Пересвет", поступившие в Вооруженные Силы РФ, в декабре заступят на боевое дежурство, заявил президент РФ.

"В декабре этого года все поставленные в Вооруженные Силы "Пересветы" заступят на боевое дежурство", - сказал Путин.

Он добавил, что продолжится работа и по оснащению самолетов МИГ-31 гиперзвуковым комплексом "Кинжал".

Путин посоветовал представителям правящего класса США посчитать дальность и скорость российских перспективных систем вооружения и только потом принимать решения, которые могут создать дополнительные угрозы для России.

"Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Разумеется, это их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Он добавил: "Умеют, наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны, и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России".

Безопасность РФ, подчеркнул президент, "будет надежно и безусловно обеспечена".