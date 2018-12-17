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Amnesty International призвала к декриминализации проституции в странах бывшего СССР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к правительствам стран, входивших в СССР, с призывом декриминализировать проституцию для защиты прав работников этой сферы.

"Amnesty International рекомендует правительствам стран бывшего СССР отменить уголовную и административную ответственность за секс-работу по взаимному согласию, в том числе ответственность за предложение и организацию подобной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

Также правозащитники призывают прекратить дискриминационное применение других законодательных норм против секс-работников, например, статей о мелком хулиганстве или о сопротивлении сотрудникам полиции. "Мы располагаем доказательствами, что криминализация секс-работы не защищает секс-работников, а лишает их необходимых механизмов защиты. Те же, кто подвергает их насилию либо иным образом грубо нарушает их права человека, оказываются безнаказанными, так как секс-работники избегают обращений за помощью в правоохранительные органы", - заявила замдиректора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Анна Кирей, слова которой приводит пресс-служба.

По ее словам, ситуация по региону Восточной Европы и Центральной Азии "остается плачевной". "Люди, предоставляющие сексуальные услуги, продолжают сталкиваться с вымогательствами и насилием со стороны правоохранительных органов, это усугубляется наличием административной либо уголовной ответственности за секс-работу и ее организацию в большинстве стран региона", - отметила Кирей

В Amnesty International отметили, что во многих странах региона серьезно растет уровень преступлений в отношении секс-работников, причем зачастую они совершаются сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, по данным правозащитников, во всех странах региона практически отсутствуют институты, которые защищали бы секс-работников от дискриминации, эксплуатации и принуждения.

"Заявляя о борьбе с секс-работой, власти стран региона борются только с самими секс-работниками, всячески нарушая их права, лишая их возможности зарабатывать на жизнь, поддерживая дискриминацию и отводя им место на самой обочине общества, оставляя реальных преступников, в том числе занимающихся человеческим траффикингом и сексуальной эксплуатацией, безнаказанными", - подчеркнула Кирей.

С 2003 года по инициативе ряда правозащитных организаций 17 декабря отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

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Теги: Amnesty International, СНГ

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