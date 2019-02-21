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Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании

Есть обновление от 12:39

Всего мировые страховщики выплатят около $600 млн из-за восьми неудачных космических запусков в 2018 году

Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании
Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с космодрома Байконур
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мировые страховщики должны будут выплатить почти $600 млн в связи с восемью неудачными космическими запусками в 2018 году, убытки от аварийных запусков в России составят менее 30% от этой суммы, или $185 млн. Об этом сообщила советник гендиректора "Роскосмоса" Валентина Ракитина со ссылкой на данные международного брокера Marsh на конференции "Авиационное и космическое страхование" в четверг в Москве.

Речь идет о двух авариях: это спутник "Ангосат" с убытком $121 млн (страховщики - "СОГАЗ" и "ВТБ Страхование") и пилотируемый аппарат "Союз МС-10" с убытком $65 млн (страховала СК "Согласие").

"Космос становится именно отраслью бизнеса. 2016 и 2017 года были достаточно удачными как для отрасли, так и для страхового рынка. В 2018 году произошло восемь аварийных случаев, но всего два их них - российские. Российский рынок не является основным драйвером убыточности в сфере космического страхования", - сказала Ракитина.

"Ангосат"

6 февраля сообщалось, что "СОГАЗ" и "ВТБ Страхование" (входит в группу "СОГАЗ") завершили выплату страхового возмещения в размере $121 млн в связи с утратой космического аппарата "Ангосат".

Риски при запуске, выведении этого спутника на заданную орбитальную позицию и при эксплуатации его на заданной орбитальной позиции были застрахованы по договору сострахования между этими двумя компаниями с долями 50 на 50.

Запуск спутника Angosat состоялся 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур. В расчетное время спутник был выведен на заданную орбиту, однако через некоторое время телеметрическая информация с него перестала поступать. Позднее космический аппарат был признан полностью утерянным. Спутник должен был обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Анголы, а также на территории всего африканского континента.

"Союз МС-10"

Корабль "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября спустя две минуты после старта с Байконура. Экипажу в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга пришлось совершить аварийную посадку. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Джезказган в Казахстане.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз". Причиной аварии госкомиссия назвала неисправный датчик, из-за которого один из боковых блоков первой ступени отделился нештатно и ударил по второй ступени, изменив направление полета, что вызвало срабатывание системы аварийного спасения экипажа.

Аварийный запуск корабля "Союз МС-10"

9 фотографий
Запуск ракеты-носителя &quot;Союз-ФГ&quot; с кораблем &quot;Союз МС-10&quot; на БайконуреКосмонавт &quot;Роскосмоса&quot; Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг перед отправкой на МКСВо время запуска ракеты с космодрома &quot;Байконур&quot;Экипаж космического корабля &quot;Союз МС-10&quot; во время запуска
Запуск ракеты-носителя &quot;Союз-ФГ&quot; с кораблем &quot;Союз МС-10&quot; на Байконуре
Теги: Роскосмос

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