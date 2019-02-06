"СОГАЗ" и "ВТБ Страхование" выплатили из-за потери спутника "Ангосат" $121 млн

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "СОГАЗ" и "ВТБ Страхование" (входит в группу "СОГАЗ") завершили выплату страхового возмещения в связи с утратой космического аппарата Angosat. Выплата составила $121 млн, говорится в сообщении "СОГАЗа".

Как сообщалось, запуск спутника Angosat состоялся 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур. В расчетное время спутник был выведен на заданную орбиту, однако через некоторое время телеметрическая информация с него перестала поступать. Позднее космический аппарат был признан полностью утерянным. Спутник должен был обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Анголы, а также на территории всего африканского континента.

Риски при запуске, выведении космического аппарата Angosat на заданную орбитальную позицию и при эксплуатации его на заданной орбитальной позиции были застрахованы по договору сострахования между этими двумя компаниями с долями 50 на 50 на общую сумму $121 млн.

"В соответствии с условиями договора и принятыми обязательствами "СОГАЗ" и СК "ВТБ Страхование" произвели выплату страхового возмещения в адрес РКК "Энергия" в полном объеме", - говорится в сообщении.