Москалькова отказалась от встречи с украинским омбудсменом из-за ее резкого высказывания

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Официальная встреча уполномоченных по правам человека России и Украины отменена из-за резких заявлений украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Ранее запланированная на 21 февраля официальная встреча в Афинах с омбудсменов Украины не состоялась из-за письма, в котором Денисова обвинила Москалькову в том, что украинских моряков посетила Нина Карпачева. Москалькова не считает целесообразным продолжать обмен мнениями в формате политизации вопросов прав человека со стороны Денисовой", - говорится в сообщении пресс-службы Москальковой, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

"Принятие решения о допуске иностранных представителей к гражданам своих государств находится в компетенции ФСИН России. Полагаю крайне важным, что вышеуказанным лицам такой доступ был обеспечен, и они смогут донести до мирового сообщества реальную картину происходящих событий, а главное - оказать необходимое содействие людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию", - приводятся в сообщении слова Москальковой.

Нина Карпачева была уполномоченным по правам человека на Украине с 1998 по 2012 год. Сейчас она является членом Международного института омбудсмена и членом правления Европейского института омбудсмена.

12 февраля Москалькова и Карпачева посетили арестованных украинских моряков в СИЗО. Действующего омбудсмена Украины к ним до сих пор не допустили.

В январе, по словам Денисовой, Москалькова также отменила ранее назначенную встречу в Москве.

24 украинских моряка были задержаны российскими пограничниками 25 ноября прошлого года в результате инцидента в Керченском проливе. Они были арестованы судом, в настоящее время находятся в московском СИЗО "Лефортово".