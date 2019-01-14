Украинский омбудсмен и члены семей арестованных моряков приехали в Москву

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова приехала в Москву для участия в заседании Лефортовского райсуда Москвы по продлению меры пресечения в отношении украинских моряков.

"Прибыла на поезде в Москву. Завтра будет рассматриваться ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения украинским военнопленным морякам", - написала Денисова на странице в фейсбуке в понедельник.

Она сообщила, что вместе с ней приехали четыре члена семей моряков, другие приедут во второй половине дня. "Постараемся попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков", - проинформировала омбудсмен.

Денисова также сообщила, что их встретил временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило.

10 января уполномоченный Верховной рады по правам человека сообщила о намерении посетить Москву и добиваться посещения арестованных украинских военных моряков. Она также отметила, что запланирована встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. "Мы договорились с Татьяной Москальковой о времени встречи и решили, что она будет конфиденциальной", - добавила Денисова.

В то же время, по данным российских СМИ, Москалькова с 16 по 18 января 2019 года посетит с визитом Узбекистан.

Керченский инцидент

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли были отконвоированы в Керчь, 24 украинских моряка арестованы до 25 января и этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово".

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. На Украине считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.