Украинскому омбудсмену не удалось встретиться в Москве с Москальковой по поводу украинских моряков

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что ее встреча с российской коллегой Татьяной Москальковой отменяется.

"Омбудсмен РФ сообщила мне в смс-сообщении, что она вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан", - написала Денисова в фейсбуке в понедельник днем.

10 января уполномоченный Верховной рады по правам человека сообщила о намерении посетить Москву и добиваться посещения арестованных украинских военных моряков.

Она также отметила, что запланирована встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. "Мы договорились с Татьяной Москальковой о времени встречи и решили, что она будет конфиденциальной", - сказала Денисова.

Задержание украинских моряков

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

24 украинца, находившихся на судах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Украинским морякам инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данной статье предусматривает до 6 лет заключения.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово".

В Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.

Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения в ряде областей Украины военного положения.