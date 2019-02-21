Всем фигурантам дела Baring Vostok предъявлено обвинение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение всем фигурантам дела о хищении средств банка "Восточный", по которому арестован основатель Baring Vostok Майкл Калви. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат американского бизнесмена Дмитрий Клеточкин.

"В настоящее время следственные действия идут с Филиппом Дельпалем. Всем остальным обвинение предъявлено", - сказал Клеточкин агентству.

Ранее в четверг адвокат сообщил "Интерфаксу", что Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По словам Клеточкина, бизнесмен не признает вину, однако от дачи показаний следствию отказался до "выработки позиции с защитой". Адвокат отметил, что предъявленное Калви обвинение - "расплывчатое, не содержит конкретики".

Дело Baring Vostok

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Калви до 13 апреля. Сейчас он содержится в СИЗО-1 Федеральной службы исполнения наказаний (так называемый "Кремлевский централ" - ИФ).

На тот же срок заключены под стражу пятеро предполагаемых сообщников американского предпринимателя.

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления Норвик банка Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову вменяется хищение более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как сообщил Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и ПКБ в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.

Позиция следствия

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало в качестве отступных, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Следствие настаивает, что действия Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому "нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом Юниаструм банка Артемом Аветисяном.

Позиция Калви

Согласно позиции Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" в 2017 году Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что

было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году инициировал разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

Калви полагает, что Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы Baring Vostok отказался от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный".

Как пояснил американский бизнесмен, "в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы Юниаструм банка".

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как Ozon, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.