Разгонный блок "Фрегат" штатно отделился от египетского спутника Egyptsat-A

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" штатно отделился от спутника Egyptsat-A, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

Между тем, в пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что спутник пока находится вне зоны радиовидимости. "Ждем связи с изделием", - сказали в пресс-службе.

Старт ракеты состоялся в 19:47 мск. Трасса полета ракеты-носителя проходила в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана (Актюбинской и Костанайской областями) и России (над Уралом).

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением и создан в интересах правительства Египта. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Запуск EgyptSat-A был запланирован на 7 февраля, однако позднее срок был перенесен на 21 февраля. Космический аппарат призван заменить другой спутник российского производства - EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. Тогда страховщиком выступала СК "Спутник", лицензии на страхование у которой были отозваны в 2016 году. Новый спутник создавался РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет примерно $100 млн.