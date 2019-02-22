В России

Срок следствия по делу обвиняемого в шпионаже Уилана продлен на три месяца

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ России продлила срок предварительного следствия по уголовному делу гражданина Великобритании, Ирландии, Канады и США Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.

"Срок следствия продлён до 28 мая", - сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков.

До этого срока ФСБ России просит суд оставить Уилана под арестом.

В течение трёх месяцев следствие планирует продолжить сбор доказательств по делу.

Между тем адвокаты Уилана Владимир Жеребенков и Ольга Карлова рассказали "Интерфаксу", что эксперты признали их подзащитного вменяемым. Таким образом, установлено, что Уилан полностью отдавал отчёт своим действиям.

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Теги: Пол Уилан

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