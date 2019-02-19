Суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста Полу Уилану на следующей неделе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы, как ожидается, на новой неделе рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.

"Содержание Пола под стражей вновь будет пересматриваться в конце февраля, как того требует российское законодательство", - сказал во вторник "Интерфаксу" брат Пола Уилана Дэвид.

В свою очередь адвокат иностранца Владимир Жеребенков подтвердил "Интерфаксу" эту информацию. "Мера пресечения Уилана заканчивается 28 февраля. Заседание о продлении скорее всего, будет в начале следующей недели, точная дата пока не известна. Также пока не известно, на какой срок следователь будет просить стражу, но обычно это два-три месяца", - сказал он.

Со своей стороны в Лефортовском суде Москвы агентству уточнили, что ходатайство следователя в суд пока не поступало.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря 2018 года санкционировал арест гражданина США Уилана до 28 февраля.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Брат арестованного Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Уилан.