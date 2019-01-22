Адвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведения

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Адвокат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана подтвердил, что при задержании у его клиента были обнаружены сведения, составляющие гостайну.

"Я могу только подтвердить, что при задержании у Уилана были обнаружены сведения, содержащие гостайну. Но каким образом они к нему попали, что он с ними должен был делать, и знал ли Уилан, что у него секретные сведения - неизвестно. Пока все основано на предположениях", - сказал "Интерфаксу" Владимир Жеребенков в Мосгорсуде, где во вторник будет рассмотрена жалоба на арест его подзащитного.

Адвокат подчеркнул, что до приговора не может вестись обсуждений об обмене Уилана.

"Обмен Уилана до приговора невозможен по российским законам. Таких переговоров сейчас не ведется", - сказал Жеребенков.

29 декабря Лефортовский суд Москвы арестовал Уилана до 28 февраля по делу о шпионаже. Первоначально сообщалось о том, что он граджданин США, однако потом выяснилось, что у него также есть паспорта Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.