Сбежавших с места ДТП пьяных водителей теперь могут посадить на девять лет

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для виновников пьяных ДТП, сбежавших с места аварии; теперь им может грозить до девяти лет заключения.

Закон опубликован и вступил в силу.

Он был принят Государственной Думой 17 апреля, одобрен Советом Федерации 22 апреля.

Изменения вносятся в части вторую, четвертую и шестую статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и усиливают ответственность водителя, нарушившего ПДД или правила эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если он скрылся с места происшествия.

Если человек скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Если в результате аварии есть погибшие, водителя могут отправить в колонию на срок от двух до семи лет.

Если в ДТП погибли два человека или больше - виновнику грозит от четырех до девяти лет лишения свободы.