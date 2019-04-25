Что случилось этой ночью: четверг, 25 апреля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Польша перестала принимать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба". Белорусская сторона уведомила об этом Россию. Кроме того, белорусские перерабатывающие предприятия сократили объемы производства из-за некачественной нефти.

– Во Владивостоке начался саммит Россия - КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Владивосток во вторник, однако государственное агентство ЦТАК сообщило об этом спустя сутки. По информации источника, Ким Чен Ын остановился на территории Дальневосточного федерального университета.

– Природные пожары в Забайкалье нанесли ущерб на миллиард рублей. Власти региона не могут справиться с масштабными лесными пожарами. Сотни людей вынуждены покинуть дома.

– Федеральная комиссия по торговле США запланировала оштрафовать Facebook на $5 миллиардов. Компанию накажут за нарушение конфиденциальности пользователей и невыполненные обещания.