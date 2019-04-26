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Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Личный поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, где готовится церемония проводов главы КНДР, передает корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

Бронепоезд стоит на первом железнодорожном пути, ближайшем к зданию вокзала аэроэкспресса Владивостока. У входа в здание вокзала аэроэкспресса видна красная ковровая дорожка. На привокзальной территории ограничена парковка, усилена охрана, висят флаги РФ и КНДР.

Ранее сообщалось, что бронепоезд в среду вечером спустя примерно час после прибытия лидера КНДР уехал в неизвестном направлении. Позже он был замечен в пригороде.

Церемония проводов Ким Чен Ына ожидается в ближайшие часы.

Россия. КНДР Ким Чен Ын

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