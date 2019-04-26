Ким Чен Ын возложил венок и цветы к Вечному огню во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) во время церемонии позложения венков к мемориальному кломплексу "Боевая слава ТОФ" Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в пятницу возложил венок и цветы к Вечному огню у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота во Владивостоке, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

Ким Чен Ын после возложения цветов и венка, поднесенного к Вечному огню солдатами, снял шляпу, склонил голову и стоял молча. Венок из живых красных гвоздик, возложенный к мемориалу, украшен красной лентой с надписью на корейском: "Венок от Ким Чен Ына в память о павших героях".

Ким Чен Ына встретили российский военный почетный караул, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Затем представители России и КНДР возложили цветы к Вечному огню. Торжественным маршем проходит рота почетного караула под звуки военного оркестра.

Мемориальный комплекс, включающий подводную лодку-музей С-56, корабль "Красный вымпел", расположен в центре города, на Корабельной набережной, недалеко от здания штаба Тихоокеанского флота.