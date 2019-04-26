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Сокращена культурная программа пребывания Ким Чен Ына во Владивостоке

Лидер КНДР покинет Владивосток в пятницу в 08:00 мск, сообщил источник

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Культурная программа северокорейского лидера Ким Чен Ына в пятницу во Владивостоке значительно сокращена, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Культурную программу Ким Чен Ына во Владивостоке сократили по неизвестным причинам. Отъезд перенесен с 22:00 (15:00 мск) пятницы на 15:00 (08:00 мск)", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в программе лидера КНДР Ким Чен Ына на пятницу была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума и просмотр балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно мероприятия отменены.

Как сообщалось, утром в пятницу на Корабельной набережной Владивостока, где расположен мемориал боевой славы Тихоокеанского флота и штаб флота с 09:00 (02:00 мск) было введено ограничение движения. Через час ограничения были сняты.

Церемония проводов поезда Ким Чен Ына пройдет у железнодорожного вокзала Владивостока в центре города в пятницу в 15:00 (08:00 мск).

Ким Чен Ын КНДР Россия

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