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Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР

Владимир Путин согласился

Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время официального приема от имени президента РФ на территории Дальневосточного федерального университета
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР, сообщает ЦТАК.

"Уважаемый высший руководитель пригласил президента Владимира Путина посетить КНДР в удобное время, и приглашение с удовольствием было принято", - отмечает агентство.

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке в четверг. Переговоры "тет-а-тет" между лидерами продолжались почти два часа, за ними последовала встреча в расширенном составе.

Согласно сообщению, обе стороны договорились принять "позитивные меры в ряде областей с целью дальнейшей активизации работы Межправительственного комитета КНДР-Россия по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники и вывода на более высокий уровень одинаково выгодных торгово-экономических отношений между двумя странами".

Кроме того, лидеры двух стран проанализировали и оценили развитие ситуации на Корейском полуострове.

Отмечается, что они "серьезно обсудили пути для налаживания стратегического взаимопонимания и тактического содействия между двумя странами в процессе обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и регионе".

"Высшие руководители КНДР и РФ единодушно оценили, что нынешняя встреча и переговоры стали полезным моментом, который имеет большое значение в устойчивом и здоровом развитии дружественных отношений между двумя странами, имеющих давнюю историю и традицию дружбы, и в стратегическом поддерживании и урегулировании нестабильной обстановки на Корейском полуострове после второго саммита глав КНДР и США", - следует из сообщения ЦТАК.

Агентство добавляет, что беседа двух лидеров проходила в "чистосердечной" и "дружественной" атмосфере.

Россия КНДР

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