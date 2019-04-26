Бронепоезд с Ким Чен Ыном уехал из Владивостока

Северокорейский лидер покидает Россию раньше запланированного срока

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: Reuters

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Бронепоезд с северокорейским лидером Ким Чен Ыном покинул железнодорожный вокзал Владивостока, сообщил корреспондент "Интерфакса" с места события.

Поезд с главой КНДР медленно отъехал от железнодорожного вокзала Владивостока в направлении пригорода.

Ким Чен Ын подъехал с вокзалу на личном лимузине, на привокзальной площади его встречала рота почетного караула, военный оркестр играл гимн РФ, КНДР и "Катюшу". Лидер КНДР вышел к поезду через здание вокзала аэроэкспресса по красной ковровой дорожке.

За церемонией наблюдали десятки корреспондентов российских и зарубежных СМИ.

На вокзале пока сохраняются усиленные меры безопасности, на прилегающих к вокзалу улицах дежурят полицейские патрули. Движение транспорта у железнодорожного вокзала ограничено.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын по неизвестным причинам покидает Россию на несколько часов раньше запланированного. Культурная программа его пребывания во Владивостоке была сокращена. Накануне Ким Чен Ын пригласил российского президента Владимира Путина посетить КНДР, на что тот ответил положительно.