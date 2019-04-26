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Бронепоезд с Ким Чен Ыном уехал из Владивостока

Северокорейский лидер покидает Россию раньше запланированного срока

Бронепоезд с Ким Чен Ыном уехал из Владивостока
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Фото: Reuters

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Бронепоезд с северокорейским лидером Ким Чен Ыном покинул железнодорожный вокзал Владивостока, сообщил корреспондент "Интерфакса" с места события.

Поезд с главой КНДР медленно отъехал от железнодорожного вокзала Владивостока в направлении пригорода.

Ким Чен Ын подъехал с вокзалу на личном лимузине, на привокзальной площади его встречала рота почетного караула, военный оркестр играл гимн РФ, КНДР и "Катюшу". Лидер КНДР вышел к поезду через здание вокзала аэроэкспресса по красной ковровой дорожке.

За церемонией наблюдали десятки корреспондентов российских и зарубежных СМИ.

На вокзале пока сохраняются усиленные меры безопасности, на прилегающих к вокзалу улицах дежурят полицейские патрули. Движение транспорта у железнодорожного вокзала ограничено.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын по неизвестным причинам покидает Россию на несколько часов раньше запланированного. Культурная программа его пребывания во Владивостоке была сокращена. Накануне Ким Чен Ын пригласил российского президента Владимира Путина посетить КНДР, на что тот ответил положительно.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

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Ким Чен Ын впервые посещает РоссиюВопрос о визите Ким Чен Ына в Россию обсуждался неоднократно, соответствующее приглашение было передано в 2017-2018 годах. В мае 2018 года Пхеньян посещал глава МИД России Сергей Лавров."Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, в полезном и конструктивном плане", - сказал Ким Чен Ын перед встречейВладимир Путин посещал Северную Корею в 2000 году, это был первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне"Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове - это является одной из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня, - обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия", - сказал Ким Чен Ын по завершении встречи в узком составе перед началом переговоров с участием членов делегаций.Беседа "тет-а-тет" Владимира Путина и Ким Чен Ына, продолжалась почти два часа вместо запланированного часа. На фото - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - заявил Путин.Лидер КНДР, в свою очередь, назвал очень содержательным обмен мнениями с президентом РФ по вопросам, представляющим взаимный интересПредыдущий руководитель КНДР, отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир трижды посещал Россию - в 2001 году состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ира в Москве, а в 2002 году - во Владивостоке. Последние на данный момент переговоры на высшем уровне между Россией и КНДР состоялись в 2011 году, когда с Ким Чен Иром в Улан-Удэ встречался президент РФ Дмитрий Медведев.После окончания встречи в честь северокорейского гостя был проведен прием, перед которым лидеры обменялись подаркамиПутин подарил лидеру КНДР дорожный чайный сервиз и саблю, а Ким Чен Ын в ответ президенту РФ подарил меч. Согласно традиции при получении в подарок оружия лидеры обменялись и монетками.
Ким Чен Ын впервые посещает Россию
Владивосток Ким Чен Ын

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