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Экс-сотрудник ФСБ Фролов арестован по обвинению в мошенничестве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до середины июня экс-сотрудника Центрального аппарата ФСБ РФ Дмитрия Фролова, обвиняемого в мошенничестве, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Фролова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня 2019 года", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Фролову вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) - хищение 490 млн рублей в 2011 году. Свою вину, как пояснил на заседании суда следователь, он не признает.

Согласно фабуле уголовного дела, "в 2011 году Фролов, будучи действующим сотрудником Центрального аппарата ФСБ России, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение и авторитет занимаемых должностей, ввел (потерпевшего) Гляделкина в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы".

В результате, считает следствие, потерпевшего убедили передать организованной группе, в которую входил Фролов, принадлежащую ему долю в уставном капитале одного из предприятий, которая оценена не менее чем в 490 млн рублей.

Защита Фролова и сам обвиняемый просили Басманный суд не заключать его под стражу, отправив под домашний арест.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 25 апреля сообщили о задержании действующего сотрудника службы, полковника Кирилла Черкалина по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ). В четверг 235-й гарнизонный военный суд санкционировал арест офицера на два месяца.

Вместе с полковником по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере накануне были задержаны экс-сотрудники ФСБ Фролов и Андрей Васильев, ранее уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

По данным СМИ, Чекалин работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, занимался банковским сектором.

ФСБ Дмитрий Фролов

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