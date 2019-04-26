Суд арестовал экс-сотрудника ФСБ Васильева по делу о хищении 490 млн рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест до 25 июня бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Андрея Васильева по делу в мошенничестве на 490 млн рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно фабуле уголовного дела, в 2011 году Васильев, являясь сотрудником Центрального аппарата ФСБ России, вместе с подельниками заявил потерпевшему Сергею Гляделкину, что тот может стать фигурантом уголовного дела, что поставит под угрозу завершение инвестиционных проектов по строительству жилых домов в Москве. В результате, считает следствие, потерпевшего убедили передать организованной группе, в которую входил Васильев, свою ему долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 490 млн рублей.

Ранее в четверг суд также на два месяца арестовал предполагаемого сообщника Васильева, другого бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова. Офицерам вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину они не признают.

Как следует из изученных в суде материалов, дело было возбуждено в июле 2018 года следствием УВД по Центральному административному округу Москвы по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В феврале 2019 года оно было изъято и передано в Следственный комитет.

О задержании Васильева и Фролова 25 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Там отметили, что ранее эти сотрудники были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

В тот же день, согласно информации ЦОС, по делу о получении особо крупных взяток (ч. 6. ст. 290 УК РФ) был задержан действующий сотрудник спецслужбы полковник Кирилл Черкалин, который был арестован с санкции 235-го гарнизонного военного суда.

По данным СМИ, Чекалин работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, занимался банковским сектором.