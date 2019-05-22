Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о мошенничестве на 490 млн рублей

Ранее сообщалось о его аресте в рамках уголовного дела о получении особо крупной взятки

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Начальник отдела управления "К" Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин проходит подозреваемым по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, следует из материалов Мосгорсуда.

Расследование дела в отношении Черкалина, а также бывших сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева и фигурантов Столяренко и Бондаренко поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, заявила судья Мосгорсуда, оглашая материалы следствия на заседании в среду.

Она также сообщила, что, по данным следствия, Черкалин является действующим военнослужащим - начальником 2-го отдела управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли Службы экономической безопасности ФСБ России.

В настоящий момент Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу адвоката на арест бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова. Позднее суд заслушает дело по жалобе защиты еще одного экс-сотрудника спецслужбы - Андрея Васильева.

О задержании Фролова и Васильева 25 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Офицеры обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму более чем в 490 млн рублей.

В свою очередь Черкалин, задержанный в тот же день, что и его бывшие коллеги, был арестован по другому делу - о получении особо крупой взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 52 млн рублей. О том, что он проходит подозреваемым или обвиняемым по другим делам, официально ранее не сообщалось.

Согласно материалам уголовного дела, озвученным в Басманном суде, Фролов и Васильев в 2011 году, будучи действующими сотрудниками центрального аппарата ФСБ, "действуя в составе организованной группы, используя служебное положение и авторитет занимаемой должности", ввели (потерпевшего Сергея) Гляделкина в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы".

В результате, считает следствие, потерпевшего убедили передать организованной группе, в которую входили Фролов и Васильев, принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 490 млн рублей.

Согласно фабуле дела в отношении Черкалина, которая была оглашена в Московском окружном военном суде (МОВС) 16 мая, когда рассматривалась жалоба защиты на его арест, полковник "с ноября 2013 по февраль 2015 года, будучи должностным лицом, находясь в Москве, получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в 850 тысяч долларов США (более 52 млн рублей - ИФ) за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".

СМИ сообщали, что при обысках у Фролова, Васильева и Черкалина были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд рублей. По информации газеты "Коммерсантъ", примерно такая же сумма, как полагает следствие, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые.