"Красмаш" загорелся из-за холодильников "Бирюса"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в Красноярске произошел в цехе готовой продукции красноярского завода холодильников "Бирюса", расположенного на территории оборонного завода "Красмаш", сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона.

"Загорелся цех готовой продукции именно на заводе "Бирюса", - сказал заместитель начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Николай Базаров.

Ранее сообщалось, что пожар на территории завода "Красмаш" произошел на крыше одного из цехов на площади 5 тыс.кв.м, частично обрушилась кровля. По данным МЧС РФ, огонь охватил один из цехов по производству холодильных установок - цех готовой продукции.