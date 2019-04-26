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Пожар на территории "Красмаша" охватил всю площадь склада

Пожар на территории "Красмаша" охватил всю площадь склада
Пожара на на заводе "Красмаш" в Красноярске
Фото: ТАСС, Дмитрий Мармышев

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе холодильников на территории завода "Красмаш" в Красноярске составляет 24 тысячи квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Горит по всей площади, на 24 тыс. квадратных метров. Угрозы перехода огня на другие объекты нет", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона, пожар произошел в цехе готовой продукции красноярского завода холодильников "Бирюса", расположенного на территории оборонного завода "Красмаш".

"Загорелся цех готовой продукции именно на заводе "Бирюса", - сказал заместитель начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Николай Базаров.

Информированный источник сообщил агентству, что горящее строение стоит обособленно, остальным цехам огонь не угрожает.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе пожара не обнаружена. Однако жителям ближайших районов не рекомендуется открывать окна, говорится в сообщении в официальной группе VK администрации Красноярска.

"Угрозы жизни населению и распространения химических вредных веществ нет. Однако ветер сносит запах дыма от пожара в сторону Энергетиков и Нижних Черёмушек, поэтому просим жителей не открывать окна", - заявляют власти.

Ранее сообщалось, что пожар на территории завода "Красмаш" произошел на крыше одного из цехов на площади 5 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля. В МЧС РФ отметили, что огонь охватил один из цехов по производству холодильных установок - цех готовой продукции.

ОАО "Бирюса" создано в августе 1993 года в результате приватизации одноименного госпредприятия. КЗХ - единственный производитель холодильной техники в Восточной Сибири и один из крупнейших производителей в СНГ. Проектная мощность предприятия - 750 тыс. холодильников в год.

Основные акционеры "Бирюсы" - Светлана Вараксина (28,39%), Елена Климатова (23,65%), ООО "Завод торгового оборудования "Бирюса" (17,79%), ООО "Красава" (16,11%) и ООО "УК "Инвест-Капитал" (10,49%, все - Красноярск).

"Красмаш" производит ракетно-космическую технику, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат".

Красмаш Красноярск

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