Возбуждено дело о гибели арестанта из-за отравления наркотиками в "Матросской тишине"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в связи с отравлением арестантов в СИЗО-1 "Матросская тишина" возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Она уточнила, что дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями со стороны неустановленных сотрудников СИЗО-1, повлекшем тяжкие последствия, а также о халатности и незаконном сбыте наркотических средств в СИЗО.

Ранее сообщалось, что из-за отравления наркотиками один заключенный СИЗО "Матросская тишина" скончался, двое других госпитализированы. По данным источников, погибший был фигурантом уголовного дела о краже, а выжившие - об обороте наркотических средств.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу" в пятницу, что двое арестантов, выживших после тяжелого отравления, принимали метадон. "По результатам экспертизы, в организме этих заключенных обнаружено наркотическое вещество метадон", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в пресс-бюро ФСИН сообщили о начале масштабных проверок всех следственных изоляторов (СИЗО) по указанию начальника УФСИН по Москве Сергея Мороза после гибели одного арестанта в "Матросской тишине".

Проверка началась с СИЗО-1. В ведомстве отметили, что основное внимание уделяется работе комнат приема передач, качеству досмотра продуктов питания и вещей, а также работе контрольно-пропускных пунктов.

Об отравлении заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" в результате передозировки наркотиков сообщил "Интерфаксу" в минувшую среду заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Он сообщал о двоих погибших и двоих пострадавших. По словам Максименко, пострадавшие получили наркотик, предположительно, в продуктовой посылке, наркотиком была пропитана ткань.