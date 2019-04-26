В посольстве России в США назвали приговор Бутиной "вопиющим беззаконием"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Вашингтоне назвали "вопиющим беззаконием американской Фемиды" приговор россиянке Марии Бутиной, осужденной на 18 месяцев тюремного заключения за работу в США в интересах России.

"С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал", - говорится в заявлении посольства РФ в США, размещенном на странице в фейсбуке.

В российском посольстве настаивают на невиновности Бутиной. "Требуем ее незамедлительного освобождения. Продолжим оказывать ей всестороннюю консульско-правовую помощь", - подчеркнули в дипмиссии РФ в США.

Российские дипломаты считают Бутину "политической заключенной, жертвой провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США". "В заключении будет продолжать находиться невиновный человек. Под надуманными обвинениями в совершении "сговора с целью действия в качестве агента России", не имеющими под собой никаких реальных оснований, американская юстиция заставила россиянку совершить самооговор. Ей угрожали длительными сроками лишения свободы и содержали в неприемлемо жестких тюремных условиях", - отметили в посольстве РФ в США.

Ранее суд американского округа Колумбия приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда. Такое решение окружного судьи Тани Чуткан соответствует запросу американской прокуратуры по продолжительности наказания для Бутиной.

По данным СМИ, Бутина будет депортирована из США после того, как отбудет тюремный срок. При этом после депортации она не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Бутина перед вынесением приговора попросила суд побыстрее отпустить ее домой.