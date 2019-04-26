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Россиянка Мария Бутина попросила американский суд о снисхождении

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина в пятницу обратилась к суду американского округа Колумбия с просьбой проявить снисхождение при вынесении приговора.

"Я прошу о пощаде. Дайте мне шанс вернуться домой и начать новую жизнь", - приводят американские СМИ ее слова в зале суда.

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Прокуратура США запросила для россиянки 18 месяцев тюремного заключения, ее защита просит ограничить тюремный срок уже проведенными за решеткой девятью месяцами. Защита также согласилась на депортацию россиянки из США, как только это станет возможным.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой. На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

Мария Бутина США

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