Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Россиянка будет депортирована в Россию после отбытия наказания

Мария Бутина во время акции в защиту прав граждан на ношение оружия и самооборону на площади Краснопресненской заставы Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Суд американского округа Колумбия приговорил в пятницу россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения по делу о работе в качестве иностранного агента без уведомления генерального прокурора США, сообщают в пятницу американские журналисты.

При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда. Россиянку депортируют из США после того, как она отбудет тюремный срок. После депортации она в течение десяти лет не сможет обращаться за разрешением на въезд в США.

Прокуратура США просила для россиянки 18 месяцев тюремного заключения, ее защита настаивала на ограничении тюремного срока уже проведенными за решеткой девятью месяцами. Также защита соглашалась на депортацию россиянки из США, как только это станет возможным.

Ранее в пятницу Бутина обратилась к суду с просьбой проявить снисхождение при вынесении приговора и дать ей шанс вернуться домой.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Бутина была арестована 15 июля 2018 года, Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.