Поиск

Париж пока не приглашал Путина на мероприятия к 75-летию высадки в Нормандии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Французская сторона пока не направляла президенту России Владимиру Путину приглашение посетить мероприятия, посвященные 75-летию высадки союзных войск в Нормандии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В середине апреля действующий президент Украины Петр Порошенко не исключал, что "на полях" праздничных мероприятий может состояться саммит "нормандской четверки" (Россия - Франция - Германия - Украина).

"Не исключаю - я впервые об этом говорю - на празднование открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии, будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир", - говорил украинский президент.

Однако тогда в Кремле заявили, что в июньском графике Владимира Путина нет поездки в Нормандию.

Владимир Путин Нормандия Франция

Новости по теме

Новости

Пытавшая сбежать в Сирию Варвара Караулова досрочно вышла из колонии

Пытавшая сбежать в Сирию Варвара Караулова досрочно вышла из колонии

Проведение "Прямой линии" президента Путина наметили на лето

Песков напомнил о сдерживающем факторе ядерного оружия в ответ на призыв Трампа

Песков напомнил о сдерживающем факторе ядерного оружия в ответ на призыв Трампа

МЧС выдвинул версию возникновения пожара на территории "Красмаша"

МЧС выдвинул версию возникновения пожара на территории "Красмаша"

Украинского миллионера арестовали в Москве за взятку в особо крупном размере

Пожар на территории завода "Красмаш" в Красноярске ликвидирован

Пожар на территории завода "Красмаш" в Красноярске ликвидирован

Что произошло за день: пятница, 26 апреля

Пожар на "Красмаше" удалось локализовать

Пожар на территории "Красмаша" охватил всю площадь склада

Пожар на территории "Красмаша" охватил всю площадь склада

Возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"

Возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');