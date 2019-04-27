Париж пока не приглашал Путина на мероприятия к 75-летию высадки в Нормандии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Французская сторона пока не направляла президенту России Владимиру Путину приглашение посетить мероприятия, посвященные 75-летию высадки союзных войск в Нормандии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В середине апреля действующий президент Украины Петр Порошенко не исключал, что "на полях" праздничных мероприятий может состояться саммит "нормандской четверки" (Россия - Франция - Германия - Украина).

"Не исключаю - я впервые об этом говорю - на празднование открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии, будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир", - говорил украинский президент.

Однако тогда в Кремле заявили, что в июньском графике Владимира Путина нет поездки в Нормандию.