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На российском ТВ выйдет "новое" шоу с Зеленским в качестве ведущего

Программа была записана для "России 1" восемь лет назад, а выйдет в мае на НТВ

На российском ТВ выйдет "новое" шоу с Зеленским в качестве ведущего
Владимир Зеленский
Фото: Reuters

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Телеканал НТВ анонсировал выход шоу "Магия", ведущим которого выступает избранный президент Украины Владимир Зеленский. Премьера назначена на 3 мая.

"Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!", - говорится в анонсе программы на сайте телеканала.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", шоу было записано еще в 2011 году. Оно создавалось компанией "ВайТ Медиа" для телеканала "Россия 1". В роли соведущей в "Магии" выступает Татьяна Лазарева.

Шоумен Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, второй тур которых состоялся 21 апреля, набрав 73,22% голосов избирателей. За его соперника, действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

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Владимир Зеленский НТВ

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