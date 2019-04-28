На российском ТВ выйдет "новое" шоу с Зеленским в качестве ведущего

Программа была записана для "России 1" восемь лет назад, а выйдет в мае на НТВ

Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Телеканал НТВ анонсировал выход шоу "Магия", ведущим которого выступает избранный президент Украины Владимир Зеленский. Премьера назначена на 3 мая.

"Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!", - говорится в анонсе программы на сайте телеканала.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", шоу было записано еще в 2011 году. Оно создавалось компанией "ВайТ Медиа" для телеканала "Россия 1". В роли соведущей в "Магии" выступает Татьяна Лазарева.

Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах! Новое шоу "Магия" и его ведущий — избранный президент Украины! Премьера — с 3 мая на НТВ pic.twitter.com/jRQdZHT4VS — НТВ (@ntvru) 28 апреля 2019 г.

Шоумен Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, второй тур которых состоялся 21 апреля, набрав 73,22% голосов избирателей. За его соперника, действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45%.