На проверку голосования на конкурсе "Голос.Дети" уйдет до месяца

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Проверка результатов голосования на конкурсе "Голос.Дети", в котором победила дочь певицы Алсу, может занять от недели до месяца, сообщил гендиректор специализирующейся на расследовании киберинцидентов компании "Group-IB" Илья Сачков.

"В проверке результатов голосования шоу "Голос. Дети" задействованы 15 наших сотрудников. Они приступили к работе вечером 28 апреля. Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта "Голос", то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники, вносить изменения в результаты голосования"- сказал Сачков журналистам в понедельник.

По его словам, второй блок задач - проанализировать массив big data, то есть данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.

"Мы огласим результаты, когда полностью будет готово расследование. Выяснение всей необходимой информации может занять от одной недели до месяца", - заявил Сачков.

Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) в результате СМС-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Финал был показан в прямом эфире телеканала 26 апреля. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации, сложившейся с проектом "Голос. Дети", по итогам проверки может быть изменена система голосования.

Позднее в пресс-службе Group-IB "Интерфаксу" сообщили, что их эксперты примут участие в проверке канала. Там пояснили, что в Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.