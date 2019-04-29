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Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Избранный президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей в понедельник утром покинул пятизвездочную гостиницу в курортном районе Бодрума (Турция) и вернулся на родину, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Зеленский вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

26 апреля Зеленский сообщил, что едет на короткий отдых в Турцию, отметив что для него это будут первые выходные за последние четыре месяца и что он вернется на Украину через два дня.

Во втором туре выборов президента Украины за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов.

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Владимир Зеленский Украина Турция

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