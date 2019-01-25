Механизмы контроля за мобильными телефонами в РФ будут вводиться поэтапно

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В случае принятия инициативы о регистрации IMEI-номеров мобильных электронных устройств бдет действовать переходный период, сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин.

"Концепция законопроекта предусматривает так называемую "амнистию", то есть автоматическое занесение в базу IMEI устройств, которые уже работают на территории России, а кроме того предусмотрен трехлетний переходный период, в течение которого механизмы контроля вводятся поэтапно и осторожно, чтобы не нарушить доступность связи для граждан", - сказал Левин в пятницу журналистам.

Он также отметил, что "регистрационные действия будут выполняться импортерами сотовых телефонов, а гражданам, приобретающим устройства за рубежом самостоятельно, это можно будет сделать на специальном интернет-портале, либо по обращению в салон связи".

Вместе с тем, отметил председатель комитета, "необходимо проработать ряд организационных вопросов, в частности, - кто будет выполнять функции оператора центральной базы данных IMEI, а также вопросов организации обмена информацией между центральной базой и операторами сотовой связи".

Левин также обратил внимание на то, что "инициатива по введению контроля за абонентскими устройствами направлена в первую очередь на противодействие практике хищения устройств с их последующей перепродажей на теневом рынке".

"Кроме того, эти меры позволят поставить заслон на пути нелегального ввоза мобильных устройств с целью уклонения от уплаты таможенной пошлины", - сказал глава комитета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что соответствующая инициатива готовится ко внесению в Госдуму.