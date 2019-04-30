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Посла США возмутили условия встречи с Полом Уиланом в СИЗО "Лефортово"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Посол США в Москве посетил в СИЗО "Лефортово" обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, сообщается во вторник в твиттере американской дипмиссии.

При этом посол США Джон Хантсман выразил крайнее недовольство условиями, в которых проходила встреча. "Лефортовские правила: 1) не читать вслух письма от семьи, 2) не подписывать столь необходимую доверенность, 3) не говорить ни о чем действительно важном", - говорится в сообщении посольства.

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"Разрешить консульский доступ и не дать возможность для откровенного разговора - это, честно говоря, насмешка", - заявляет посольство США в Москве.

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже; если вина будет доказана, ему грозит от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Уилан имеет в общей сложности четыре гражданства - США, Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Пол Уилан США

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