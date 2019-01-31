Британские дипломаты посетили в Москве обвиняемого в шпионаже Уилана

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Представители британского посольства в Москве посетили в четверг обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана, предоставили ему консульскую помощь, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы посольства Великобритании в Москве.

"Представители посольства Великобритании в Москве предоставили консульскую помощь гражданину Великобритании, задержанному в Москве. Мы продолжаем находиться на связи с местными органами власти. Наши сотрудники в Лондоне оказывают поддержку его семье", - заявил собеседник агентства.

Во вторник стало известно, что посольство Великобритании в РФ получило консульский доступ к Уилану.

Задержанный имеет четыре гражданства - США, Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.