Поверенный в делах Канады в РФ встретился в СИЗО с обвиняемым в шпионаже Уиланом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Канады в России Стефан Джобин посетил в следственном изоляторе обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, сообщил "Интерфаксу" его брат Дэвид.

"Накануне он (Пол Уилан - ИФ) встретился с временным поверенным в делах Канады Стефаном Джобином и другими канадскими консульскими сотрудниками в "Лефортово", - сказал Уилан.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков со своей стороны подтвердил "Интерфаксу" данную информацию.

В настоящее время Уилана посетили дипломаты США, Канады и Ирландии. Вопрос о посещении арестованного дипломатами Великобритании, отметил Уилан, пока не решен.

"Эти визиты имеют решающее значение для Пола, так как они являются единственной возможностью пообщаться с ним, узнать о его здоровье и защитить его права", - резюмировал брат обвиняемого.

Как отметил брат обвиняемого, с помощью канадских дипломатов они смогли отправить Полу Уилану необходимые вещи, в том числе продукты питания и письменные принадлежности, которые он не мог получить в СИЗО.

"Государственный департамент США создал счет, который позволяет семье отправлять средства в СИЗО и теперь у него есть доступ к деньгам, чтобы купить туалетные принадлежности", - сказал Дэвид Уилан.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля. 22 января Мосгорсуд признал это решение законным, отказавшись выпустить иностранца под залог.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Брат Пола Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Пол Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Уилан.