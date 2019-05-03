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На Ставрополье отец зарезал 8-месячную дочь и пытался покончить с собой

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Грачевском районе Ставропольского края местный житель подозревается в убийстве малолетней дочери, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Ночью 2 мая подозреваемый в селе Бешпагире после ссоры с супругой несколько раз ударил ножом в шею свою 8-месячную дочь. Ребёнок скончался на месте. После этого мужчина пытался покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан, госпитализирован в больницу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ставрополье

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