Поиск

В СКР рассказали об основных версиях крушения Superjet 100 в "Шереметьево"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает три основные версии крушения самолета Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Там пояснили, что среди возможных причин крушения самолета - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

В сообщении пресс-службы также говорится, что по уголовному делу о гибели людей в пожаре будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Потерпевшими уже признаны 22 человека, проводится допрос очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников пострадавших.

В СКР отметили, что специалисты забрали на изучение речевой и параметрические бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. Также взяты образцы топлива из баков самолета и с заправочной станции.

Для установление личностей всех погибших следствие обратится за помощью к родственникам пассажиров самолета.

Новость дополняется

СКР Шереметьево Superjet 100

Новости по теме

Новости

Пассажирский "Боинг" выкатился за пределы полосы после посадки в Норильске

Военная операция России в Сирии

Большинство россиян высказалось за прекращение военной операции РФ в Сирии

Большинство россиян высказалось за прекращение военной операции РФ в Сирии
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Причиной катастрофы в "Шереметьево" стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии

Причиной катастрофы в "Шереметьево" стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

"Ъ" рассказал, что на счету разбившегося Superjet был один серьезный сбой

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

В "Шереметьево" найдены черные ящики аварийного Superjet

Задержан последний из девяти сбежавших из изолятора в Туве

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Что произошло за день: воскресенье, 5 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');