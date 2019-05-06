В СКР рассказали об основных версиях крушения Superjet 100 в "Шереметьево"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает три основные версии крушения самолета Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Там пояснили, что среди возможных причин крушения самолета - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

В сообщении пресс-службы также говорится, что по уголовному делу о гибели людей в пожаре будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Потерпевшими уже признаны 22 человека, проводится допрос очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников пострадавших.

В СКР отметили, что специалисты забрали на изучение речевой и параметрические бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. Также взяты образцы топлива из баков самолета и с заправочной станции.

Для установление личностей всех погибших следствие обратится за помощью к родственникам пассажиров самолета.

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