"Ъ" рассказал, что на счету разбившегося Superjet был один серьезный сбой

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В работе сгоревшего в "Шереметьево" самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" до сих пор был зафиксирован только один серьезный технический сбой, сообщает газета "Коммерсантъ" в понедельник со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

Собеседник издания рассказал, что в январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, однако полет завершился хорошо. По его данным, потерпевший крушение борт имел налет не более семи часов в сутки и использовался для коротких перелетов не дольше двух часов.

Источник сообщил, что самолет с заводским номером 95135 (регистрация RA-89098) был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре, "Аэрофлот" получил его в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Собеседник "Ъ" уточнил, что это был второй самолет, купленный компанией в операционный лизинг по договору с "ВЭБ-лизингом", и в целом 32-й борт, приобретенный "Аэрофлотом".

Накануне вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар.

"Аэрофлот" опубликовал список из 33 выживших пассажиров, судьба еще четверых остается неизвестной. Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о 40 погибших.