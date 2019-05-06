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Пожарные прибыли к горящему Superjet 100 через минуту после посадки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что службы реагирования аэропорта "Шереметьево" сработали оперативно в связи с катастрофой самолета Superjet 100.

"В 18:30 (в воскресенье) самолет совершил посадку. В 18:31 был объявлен "код красный", через одну минуту первая "пожарка" была рядом с воздушным судном. В течение последующих четырех минут прибыло еще шесть пожарных машин. Тушение самолета продолжалось 18 минут", - сказал журналистам Дитрих, который возглавляет государственную комиссию по расследованию крушения самолета Superjet 100.

Вечером 5 мая Superjet-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Части пассажиров удалось эвакуироваться по надувным трапам. Представитель "Аэрофлота" сообщал, что эвакуация была проведена за 55 секунд при нормативе в 90 секунд.

СКР сообщал о 41 погибшем в результате катастрофы, а Минздрав - о 40.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что левый топливный бак самолета был разрушен, предположительно, обломками шасси. По его словам, это и могло спровоцировать пожар на борту самолета.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Минтранс РФ Superjet 100 Шереметьево

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