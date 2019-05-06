Источник объяснил пожар на борту Superjet разрушением топливного бака частью шасси

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пожар на борту аварийного Superjet 100 в "Шереметьево" вспыхнул после попадания постороннего предмета в левый топливный бак, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

Собеседник агентства уточнил, что левый бак оказался полностью разрушен. Вероятно, его пробили детали разрушенного шасси, что спровоцировало выброс топлива и пожар.

Источник отметил, что правый бак пострадал не так сильно. Он получил повреждения, скорее всего, из-за выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.

Вечером 5 мая Superjet-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. СКР сообщал о 41 погибшем, а Минздрав - о 40.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следственная группа уже забрала на исследование речевой и параметрические бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. Также взяты образцы топлива из баков самолета и с заправочной станции.