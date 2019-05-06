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Пассажир сгоревшего Superjet рассказал о попадании молнии в двигатель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава Североморска (Мурманская область) Владимир Евменьков, который выжил в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, заявил, что видел попавшие в двигатель самолета SSJ-100 молнии.

"Лично я это (что у самолета возникли проблемы - ИФ) понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния", - рассказал Евменьков городской радиостанции "Север FM", которая опубликовала расшифровку телефонной беседы в соцсетях.

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"Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся. Не знаю, работал он дальше или не работал, но он не горел, это совершенно точно", - отметил Евменьков.

Он сказал, что паники и давки в салоне самолета не было, и выразил благодарность бортпроводникам, "которые по сути нас спасли".

"То, что люди стояли в проходах, да это, действительно, было. Например, я выходил далеко не первым и когда поднялся со своего места, идти вперед было невозможно. Передо мной стояли женщина с ребенком, но они даже не шли, видимо, боялись надышаться угарным газом, и в этот самый момент бежать к выходу означало бы бежать по людям. Поэтому какое-то время я, например, просто стоял в проходе... В этот момент те, кто хотели, брали с полок вещи. У меня там документы лежали, именно их я схватил и, когда уже началось движение, пошел вперед", - рассказал Евменьков.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.

На месте крушения Superjet 100 в "Шереметьево"

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Superjet Шереметьево Владимир Евменьков

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