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Причиной катастрофы в "Шереметьево" стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии

Причиной катастрофы в "Шереметьево" стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии
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Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Приоритетной версией аварии SSJ-100 в "Шереметьево" являются множественные отказы техники из-за попадания молнии, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал он.

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После этого самолет совершил грубую посадку, четырежды ударившись о полосу. После четвертого удара разрушилась одна из стоек шасси, ее детали, предположительно, попали в двигатель, и он загорелся.

Самолет совершал аварийную посадку с полными баками топлива. Экипаж не смог выполнить маневры для его сброса из-за потери радиосвязи.

По разным данным, в авиакатастрофе погибли от 40 до 41 человека.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Superjet Шереметьево

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