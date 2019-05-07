Россельхознадзор разрешил ввоз молочных продуктов из Белоруссии без упаковки

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор снял введенный 6 июня 2018 года тотальный запрет на поставки из Белоруссии молочной продукции наливом, то есть без упаковки, сообщается на сайте службы.

Ограничения были связаны с тем, что продукция не всегда соответствовала ветеринарным и санитарным нормам России и ЕАЭС. К тому же были случаи, что под видом белорусской в РФ могла поставляться продукция из санкционных стран. Запрет касался ввоза в РФ молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 литра.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, другие ограничения, которые были введены Россельхознадзором в отношении 29 предприятий Белоруссии, сохраняются.

В списке остаются, в частности, ОАО "Милкавита" (повторное выявление сухого молока в питьевых сливках, обнаружение оксибендазола в концентрированном молоке), Слуцкий сыродельный комбинат (выявление в сухом молоке остатков ципрофлоксацина, в сыворотке - линкомицина), ОАО "Молочный мир" (выявление натамицина в сыре), Рогачевский МКК (многочисленные нарушения требований ЕАЭС и России), "Мозырские молочные продукты" (повторное выявление бактерий группы кишечной палочки в твороге), Кобринский маслодельно-сыродельный завод (обнаружение остатков линкомицина), госпредприятие "Молочный гостинец" (обнаружение остатков нитратов в питьевом молоке) и другие.

Как сообщалось, секторальные ограничения со стороны Россельхознадзора в Белоруссии назвали неадекватными. Проблема была вынесена на уровень вице-премьеров двух стран - Алексея Гордеева и Михаила Русого. На их встрече было принято решение о разработке "дорожной карты", документ был оперативно подготовлен специалистами России и Белоруссии, и с 9 июня началось снятие ограничений. К настоящему времени запрет был снят с восьми предприятий.

Вопрос о поставках молочной продукции был поднят и во время заседания межправительственного совета ЕАЭС в Ереване 30 апреля. По его итогам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас договорились об отмене секторальных ограничений в молочной отрасли в отношении всех белорусских предприятий, которые сейчас не могут поставлять продукцию на российский рынок. Взамен было предложено ввести ограничения для производителей, которые не смогли подтвердить обеспечение безопасности продукции.