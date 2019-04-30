Медведев сообщил о планах РФ уйти от секторальных запретов на продукты из Белоруссии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия намерена перейти от секторальных ограничений на поставки продовольствия из Белоруссии к проверкам конкретных предприятий, поставляющих продукцию в РФ.

Глава правительства, отвечая на вопросы журналистов в Ереване, добавил: "Мы договорились, что все вопросы, которые у нас есть по молоку и по всем предприятиям, которые сейчас еще не могут продавать свою (молочную) продукцию на российском рынке, мы введем временные ограничения и по каждому предприятию будем разбираться".

"То есть от секторальных решений мы уходим, но они замещаются решениями на уровне компаний. По каждой такой компании мы проведем тщательный анализ. Я такие поручения дал и главе Минсельхоза, и руководителю Россельхознадзора", - сообщил премьер РФ.

В 2018 году Россия закрыла свой рынок для некоторых категорий белорусской молочной продукции. Российская сторона объяснила это тем, что белорусская ветеринарная служба сертифицирует продукцию заводов, оборудование которых не соответствует требованиям качества, установленным в ЕАЭС.

В свою очередь Евразийская экономическая комиссия вынесла решение, требующее от России не закрывать рынок для белорусских молочных товаров, мотивируя это требованиями, определенными в союзных документах. В них нет механизма отказа от взаимного признания ветеринарных сертификатов.

Ранее в апреле Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии, так как под видом белорусской продукции в РФ могла поставляться санкционная продукция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал принятое Россельхознадзором решение санкциями и "выкручиванием рук". Он поручил правительству "в случае необходимости" поставить на ремонт нефтепроводы, которые идут через Белоруссию.