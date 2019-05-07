Медведев потребовал личной ответственности виновных в инциденте с грязной нефтью

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев потребовал привлечь к персональной ответственности лиц, виновных в инциденте с попаданием грязной нефти в трубопровод "Дружба".

"Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система. Надо отладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно", - сказал Медведев на заседании правительства РФ.

С докладом о ситуации вокруг инцидента с попаданием грязной нефти в трубопровод "Дружба" на заседании правительства выступил глава Минэнерго Александр Новак.

Медведев подчеркнул, что персональные выводы должны быть сделаны в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает. "Но и, конечно, материалы эти должны послужить основанием для привлечения. Там есть этот эпизод, очевидный абсолютно, для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти действия", - сказал премьер.

Он попросил передать материалы в правоохранительные органы для того, чтобы были сделаны выводы "персонального порядка по ответственным лицам за сам инцидент".

Грязная российская нефть

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN.

24 апреля, после того, как НПЗ в Польше и Германии отказались принимать нефть с такими показателями, был остановлен транзит грязной российской нефти в Европу. Вечером 25 апреля Украина также приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды".

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая. 6 мая. сообщалось, что качественная нефть с линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении.