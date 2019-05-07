Спрос на авиабилеты в Мурманск упал вдвое после катастрофы в "Шереметьево"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бронирование авиабилетов в Мурманск на следующий день после катастрофы в "Шереметьево" сократилось на 54% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных сервиса поиска билетов Aviasales.

"Спрос на авиабилеты по России в целом в понедельник, 6 мая, снизился на 19% относительно 29 апреля. Если рассматривать только рейсы в Мурманск, то количество бронирований сократилось на 54%", - сообщил порталу "Интерфакс-м" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

Он добавил, что путешественники также на 18% меньше бронировали рейсы авиакомпании "Аэрофлот". Ранее пользователи социальных сетей сообщали, что в кассах аэропорта выстроились очереди из людей, сдающих авиабилеты после ЧП в "Шереметьево". В "Аэрофлоте" отказались комментировать эти сообщения.

Вечером 5 мая молния ударила в самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта "Шереметьево" в Мурманск. Из-за технических проблем лайнер вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку с полными баками топлива и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Из-за пожара погиб 41 человек.