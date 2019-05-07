Поиск

Спрос на авиабилеты в Мурманск упал вдвое после катастрофы в "Шереметьево"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бронирование авиабилетов в Мурманск на следующий день после катастрофы в "Шереметьево" сократилось на 54% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных сервиса поиска билетов Aviasales.

"Спрос на авиабилеты по России в целом в понедельник, 6 мая, снизился на 19% относительно 29 апреля. Если рассматривать только рейсы в Мурманск, то количество бронирований сократилось на 54%", - сообщил порталу "Интерфакс-м" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

Он добавил, что путешественники также на 18% меньше бронировали рейсы авиакомпании "Аэрофлот". Ранее пользователи социальных сетей сообщали, что в кассах аэропорта выстроились очереди из людей, сдающих авиабилеты после ЧП в "Шереметьево". В "Аэрофлоте" отказались комментировать эти сообщения.

Вечером 5 мая молния ударила в самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта "Шереметьево" в Мурманск. Из-за технических проблем лайнер вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку с полными баками топлива и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Из-за пожара погиб 41 человек.

На месте крушения Superjet 100 в "Шереметьево"

6
Шереметьево Superjet Мурманск

Новости по теме

Новости

Нефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищения

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Мать погибшего в катастрофе Superjet попросила СК закрыть "Шереметьево"

Роскомнадзор напомнил мессенджерам, что они все должны идентифицировать пользователей

Фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе" арестовали на два месяца

Фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе" арестовали на два месяца
Попытка блокировки Telegram

Управделами президента РФ заинтересовалось содержанием Telegram-каналов

Управделами президента РФ заинтересовалось содержанием Telegram-каналов

Песков объяснил недоверие к отчетам чиновников о доходах

В Кремле заявили, что Путин не имеет отношения к прогнозу Глазьева о заселении Донбасса евреями

В Кремле заявили, что Путин не имеет отношения к прогнозу Глазьева о заселении Донбасса евреями

Новак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"

Новак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"

Россельхознадзор запретил молочную продукцию без упаковки с 37 предприятий Белоруссии

Силовики задержали радикалов, нападавших на мигрантов в центральных регионах РФ

Силовики задержали радикалов, нападавших на мигрантов в центральных регионах РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');