СМИ узнали о доминирующей версии в расследовании крушения SSJ-100

Следователи полагают, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия пилотов

Место крушения Superjet 100 в "Шереметьево" Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Основной версией в расследовании катастрофы самолета SSJ-100 "Аэрофлота", жертвами которой стал 41 человек, стали неверные действия пилотов. Как пишет "Коммерсантъ", параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.

Подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке, когда электростатический разряд пробил фюзеляж и вывел из строя автоматику управления самолетом. Заход в ручном режиме, по мнению близких к расследованию аварии источников газеты, оказался сложным: пилоты могли ориентироваться только на показания приборов и собственные навыки. Из-за неизрасходованного топлива Superjet садился с максимальной массой. Это создало дополнительные трудности для приземления.

Самолет снизился к взлетно-посадочной полосе с перелетом более километра и превышением путевой скорости на 30 км/ч. Даже в таких условиях посадка, по мнению экспертов, была вполне безопасной. Но в результате еще одной возможной ошибки летчиков самолет слишком жестко коснулся колесами бетонки и совершил несколько отскоков от ВПП. Стойки шасси продавили топливные баки самолета, керосин из них выплеснулся на двигатели и загорелся. Пассажиры из задней части самолета получили травмы из-за "прыжков" лайнера и не могли выбраться из салона самостоятельно. Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым никаких шансов на выживание, пишет "Коммерсантъ".

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила изданию, что среди других версий рассматриваются недостаточная квалификация диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия. Окончательные выводы о причинах происшествия сделают специалисты МАК и Следственного комитета.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.

Утром в понедельник министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что Межгосударственный авиационный комитет "расшифровывает параметрический самописец и работает с двумя другими". Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следователи со специалистами МАК приступили к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев.