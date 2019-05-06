"Шереметьево" возобновило работу обеих взлетно-посадочных полос после крушения SSJ-100

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" возобновил работу в штатном режиме после катастрофы Superjet "Аэрофлота", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Работы на взлетно-посадочной полосе, на которую приземлился аварийный самолет, завершены. В аэропорту на вылет и прилет действуют обе полосы", - сказал представитель аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе, оперативные службы "Шереметьево" после завершения работы следственной бригады СКР и представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК) на аэродроме "эвакуировали аварийное воздушное судно SSJ-100 и переместили его на удаленную стоянку, ликвидировав последствия авиационного происшествия".

Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию.

Сообщается, что авиакомпании посредством СМС-сообщений и телефонных звонков минимум за 5 часов информируют пассажиров отмененных либо отложенных рейсов о соответствующих изменениях в статусе. Информацию о статусе рейсов можно уточнить в колл-центрах и на сайтах авиакомпаний и аэропорта Шереметьево.

Ранее аэропорт "Шереметьево" предупредил об изменениях расписания рейсов в понедельник из-за закрытия одной из двух взлетно-посадочной полос.

Сообщалось, что аэропорт работал с ограничениями и использовал одну взлетно-посадочную полосу. Ограничения были введены в связи со следственными действиями на аэродроме бригады Следственного комитета РФ.

Также в аэропорту были внесены коррективы в расписание рейсов. "Авиакомпании по своим каналам коммуникаций оперативно информируют клиентов о статусе рейсов", - сообщила пресс-служба аэропорта ранее.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает три основные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.