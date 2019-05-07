Фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе" арестовали на два месяца

Фото: Reuters

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Самарский районный суд арестовал до 29 июня четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

"Интерфаксу" сообщили в суде, что речь идет о Сергее Баландине, Светлане Балабай, Рустаме Хуснутдинове и Владимире Жоголеве. Согласно базе данных СПАРК-Интерфакса, Балабай является гендиректором ООО "Нефтеперевалка", а Жоголев - гендиректором ООО "Петронефть Актив".

Фигурантам инкриминируется преступление по статье "самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору" (ч.4 ст.215.3 УК РФ).

В суде уточнили, что трое из арестованных уже обжаловали свои аресты.

Ранее во вторник глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" задержаны четыре человека. По его словам, источник загрязнения - узел учета "Лопатино" в Самарской области.

Министр отметил, что материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру, по делу работают ФСБ РФ и Следственный комитет. Он отметил, что уголовное дело возбуждено по статьям 158 (кража) , 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) УК РФ.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая. В понедельник сообщалось, что качественная нефть с линейно-производственной диспетчерской станции "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении.